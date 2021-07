Die Nachfrage nach dem digitalen Impfausweis, der eine zweimalige Corona-Schutzimpfung dokumentiert, ist auch in Stemwede groß.

Apotheken helfen ihren Kunden: In zwei bis drei Minuten ist der QR-Code vom RKI auf dem Smartphone

Julia Rammstedt bietet den Kunden in ihren Apotheken in Stemwede die Möglichkeit, den digitalen Impfpass zu erstellen.

Wer zwei reguläre und vorher reservierte Termine im Impfzentrum in Hille-Unterlübbe hatte, bekommt den QR-Code, der in das eigene Smartphone eingescannt werden kann, ohnehin automatisch per Post zugeschickt.