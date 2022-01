Digitale Medien auf der Überholspur

Preußisch Oldendorf

Weil in Schulen zwangsläufig viele Menschen zusammentreffen, waren sie in der Pandemie in besonderer Weise betroffen. Nach längeren Lockdown-Phasen haben sich alle Beteiligten auch in der Sekundarschule Preußisch Oldendorf in diesem Schuljahr wieder „an einen Alltag gewöhnt, der zumindest Züge eines Schullebens trägt“, wie Schulleiter Cristian Schäffer erklärt.

Von Arndt Hoppe