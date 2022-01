Digitale Säulen informieren Gäste

Mit den beiden digitalen Infopunkten möchten die Hövelhofer Tourist-Information und der Verkehrsverein ihren Gästen auch außerhalb der festen Öffnungszeiten ein breites Spektrum an Informationen zur Verfügung stellen.

Zwei von insgesamt sieben digitalen Infopunkten wurden der Sennegemeinde über das Förderprojekt „Senne für alle Sinne“ von der Biologischen Station Kreis Paderborn-Senne finanziert. Die Förderung erfolgte mit Mitteln der Europäischen Union und des Landes NRW. Aufgestellt wurden die wetterfesten, interaktiven Bildschirme am Ems-Infozentrum und am Heimatzentrum Senne an der Staumühler Straße.

„Der Infopunkt am Heimatzentrum Senne ist anthrazitfarben gehalten, während die übrigen Outdoor-Stelen in hellen Farben auf sich aufmerksam machen“, berichtet Helena Kottowski, bei der Sennegemeinde zuständig für den Tourismusbereich, und fügt hinzu, dass die dunkle Stele besser mit den historischen Fachwerkgebäuden harmoniere.

„Beide Stelen informieren die Nutzer über das Förderprojekt ‚Senne für alle Sinne‘ und halten gleichzeitig eine Menge touristische Informationen, etwa über den Ems-Radweg und das Heimatzentrum Senne bereit und schlagen so den manchmal eingeschränkten Öffnungszeiten ein Schnippchen“, ergänzt Peter Rüther, Geschäftsführer der Biologischen Station. Bei diesen Geräten können aktuelle Informationen außerhalb der Öffnungszeiten der Tourist-Information, etwa am Wochenende, abgerufen werden.

Die Informationen können dezentral gepflegt werden. „Das ist ein großer Schritt in Richtung Digitalisierung“, erklärt Thomas Westhof, Marketingleiter der Gemeinde. Auch zukünftig soll die Digitalisierung ein Teil der touristischen Arbeit sein. „Die Sennegemeinde beabsichtigt, die Digitalisierung im Tourismus mit entsprechenden Förderprojekten voranzubringen“, blickt Helena Kottowski voraus.

Zwei weitere Informationsstelen des Teutoburger-Wald-Tourismus der Ostwestfalen Lippe GmbH mit Sitz in Bielefeld folgen zum Jahreswechsel. Gefördert wird diese Info-Offensive ebenfalls aus dem EFRE-Förderprogramm „Zukunftsfit Digitalisierung“. Insgesamt 70 dieser Stelen sollen die Besucher in Innen- und Außenbereichen in ganz OWL informieren und leiten. Zwei von ihnen werden in der Sennegemeinde am Bahnhof und an der Tourist-Information im Schlossgarten Platz finden.