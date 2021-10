Digitale Schnitzeljagd durch die Stadt

Herford-Flaneure, die im Besitz eines Smartphones sind, haben ab heute eine neue Möglichkeit der Freizeitgestaltung. An 13 Stellen in der Innenstadt treffen sie auf QR-Codes, die gescannt werden können. Sie verweisen auf einen digitalen Parcours, der virtuelle und reale Welt ineinander übergehen lässt.

Das Bild erinnert an die Pokemon-Jäger, die vor Jahren sehr angesagt waren und über die Plätze zogen. Mit Smartphones können sich Museumsmitarbeiter und App-Entwickler auf eine digitale

„Offene Welten“ heißt das Gesamtprojekt, an dem vier Einrichtungen – unter anderem das Marta – beteiligt sind. Der Herforder Beitrag besteht in der App „Cyber-Staub“, die laut Marta-Direktor Roland Nachtigäller eine Art digitaler Schnitzeljagd darstellt. „Augmented Reality“ (Erweiterte Realität) heißt das Stichwort, das es erlaubt, die Außenwelt um digitale – und damit auch potenziell künstlerische Elemente – zu erweitern. Der Traum von der Ausweitung des Museums über die Grenzen des Gebäudes hinaus wird so Smartphone-Wirklichkeit.