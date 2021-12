Digitale Vernetzung aufbauen und verbessern

Vorweihnachtliche Bescherung bei der Stadt Bad Driburg: Jens Kronsbein, Leiter der Abteilung Regionale Entwicklung, Kommunalaufsicht, Wirtschaft bei der Bezirksregierung Detmold übergab Bürgermeister Burkhard Deppe einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 593.671 Euro aus dem Digitalpakt Schule.

Bezirksregierung übergibt Stadt Bad Driburg Zuwendungsbescheid in Höhe von 593.671 Euro aus dem Digitalpakt Schule

Das Geld wird in den Aufbau und die Verbesserung der digitalen Vernetzung investiert. Dazu gehört der Ausbau des schulischen WLAN ebenso wie die Anschaffung und Montage von Anzeige- und Interaktionsgeräten mit Set Top Boxen an der Gesamtschule Bad Driburg (Haupt- und Teilstandort), an der Schule unter der Iburg (Grundschule) und der Gemeinschaftsgrundschule Dringenberg.

„Die Stadt Bad Driburg nutzt ihr Budget aus dem Digitalpakt Schule voll aus und investiert damit umfassend in die IT-Grundstruktur ihrer Schulen. Damit ermöglicht sie den Schülerinnen und Schülern ein optimales Lernumfeld, das zukunftsorientiert ist und sich stets weiterentwickeln kann“, sagtet Jens Kronsbein bei der Übergabe.

Optimale digitale Infrastruktur

Bürgermeister Burkhard Deppe ergänzte: „Die Stadt Bad Driburg setzt bereits seit vielen Jahren in ihren Schulen einen Schwerpunkt auf den Ausbau und den Betrieb einer möglichst optimalen digitalen Infrastruktur. In Zeiten der digitalen Transformation ist es uns besonders wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler bereits vom Grundschulalter an lernen mit den aktuellen digitalen Werkzeugen ganz selbstverständlich umzugehen.“

Er freue sich daher sehr, dass die Stadt nun mit den Mitteln aus dem Digitalpakt Schule diesen Weg konsequent weiter gehen könne. „Damit schaffen wir eine zukunftssichere IT-Struktur an unseren Schulen, von der unsere Schülerinnen und Schüler als auch ihre Lehrerinnen und Lehrer nachhaltig profitieren werden“, ist der Bürgermeister überzeugt.