Direkter Draht: Polizei Paderborn informiert über wichtige Telefonnummern

Die Kreispolizeibehörde Paderborn nimmt den Notrufausfall von Donnerstagmorgen zum Anlass, um über „zwei wichtige Telefonnummern“ zu informieren. „Den Polizeinotruf 110 kennt jeder, aber was ist, wenn der Notruf ausfällt und jemand Hilfe benötigt oder ein dringendes Anliegen an die Polizei hat?“, fragt sie und antwortet: „Kein Problem: Die zentrale Telefonnummer der Kreispolizeibehörde 05251/3060 ist ebenso wie der Polizeinotruf rund um die Uhr erreichbar – 365 Tage im Jahr.“

Nach Notruf-Ausfall am Donnerstag in NRW und Deutschland

Polizeihauptkommissar Michael Heider, Dienstgruppenleiter in der Polizeileitstelle, zeigt die wichtigsten Kontaktmöglichkeiten zur Polizei im Kreis Paderborn

Am Donnerstagmorgen war es, wie berichtet, zu landesweiten Störungen der Notrufe 110 und 112 gekommen.

Die Einsatzleitstelle ist die Schaltzentrale der Polizei. Rund um die Uhr sind dort Polizisten eingesetzt, die Notrufe entgegennehmen und sämtliche Einsätze im Kreis Paderborn koordinieren. Der Polizeiruf 110 ist der schnellste Weg, um die Polizei zu alarmieren, Hilfe anzufordern oder akute verdächtige Beobachtungen zu melden. Die Devise sollte laut Polizei dabei lauten: lieber einmal mehr anrufen als einmal zu wenig. Denn: Gerade Hinweise aus der Bevölkerung helfen, Straftaten zu vereiteln, Täter schnell dingfest zu machen oder gefährliche Situationen zu beenden.

Neben der 110 ist die zentrale Rufnummer 05251/3060 der Kreispolizeibehörde rund um die Uhr erreichbar. Tagsüber nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerservices die Anrufe entgegen und vermitteln direkt an die zuständigen Dienststellen oder Sachbearbeiter. Abends und nachts sowie am Wochenende werden die Anrufe auf der „PB/3060“ von der Leitstelle angenommen. Über diese zentrale Rufnummer sind so sämtliche Polizei-Dienststellen im Kreisgebiet erreichbar.

Kontaktmöglichkeiten im Überblick

Wer sich die 110 und PB/3060 merkt, kann im Notfall alarmieren und erreicht in allen anderen Fällen immer einen Ansprechpartner bei der Polizei.

Für sprach- oder hörgeschädigte Menschen steht ein sogenanntes Notruf-Fax zur Verfügung: 05251/306-3333.

Per E-Mail ist die Polizei unter dieser Adresse erreichbar: poststelle.paderborn@polizei.nrw.de. Dort eingehende Mails werden an die zuständigen Stellen weitergeleitet und dort bearbeitet.

Anzeigen können jederzeit online auf der „Internetwache“ erstattet werden: polizei.nrw/internetwache. Auch Hinweise an die Polizei können über diese Internetadresse gegeben werden – im Akutfall über die 110.

Weitere Informationen finden sich auf der Website der Polizei Paderborn: paderborn.polizei.nrw. Dort sind auch die direkte Erreichbarkeit einiger Dienststellen und des Bezirksdienstes aufgeführt. Diese Dienststellen sind nicht durchgängig besetzt. Gesprächstermine können mit Hilfe des Anrufbeantworters oder über die angegebene E-Mail-Adresse koordiniert werden.