Dirtpark braucht frische Ideen

Bürgerstiftung Salzkotten will Meinung Jugendlicher einholen

Salzkotten

Der Dirtpark an der Wewelsburger Straße in Salzkotten bietet Action für kleine und große Biker. Die Bürgerstiftung Salzkotten möchte den Dirtpark erneuern und dabei auf die Meinung der Jugendlichen vor Ort zurückgreifen. Jugendlichen können in Workshops ihre eigenen Ideen und Vorstellungen für den neuen Dirtpark einbringen.