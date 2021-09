Diskussion statt Kandidaten-Schelte

Patzer von Laschet, Scholz und Baerbock werden in den Medien heiß diskutiert: Bewerber vor Ort setzen auf Inhalte

Kreis Höxter/Schloß Holte-Stukenbrock

Laschet lacht in Erftstadt, Baerbok „frisiert“ ihren Lebenslauf, und Scholz erklärt Millionen Geimpfte zu Versuchskaninchen für alle, die abgewartet haben: An Patzern werden sie gemessen, nicht an Taten. Dieser Eindruck könnte entstehen, wenn man die Berichterstattung der vergangenen Monate rund um die drei Kanzlerkandidaten Revue passieren lässt.

Von Sabine Robrecht