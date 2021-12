Diskussion über Parteiorganisation

Nach stillem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder Liesbeth Maschmeier, mit fast 50 Jahren Mitgliedschaft, und den langjährigen Ratsherrn Karlheinz Ortmeier berichteten die Vorsitzenden über das durch Corona eingeschränkte Jahr. Aktuell hat der Ortsverein nunmehr 24 Mitglieder. Beim Bürgergespräch im Kommunalwahlkampf wurden 230 Euro als Spende für die Dorfplatzsanierung am Dorfgemeinschaftshaus gesammelt und an die Gemeinde überwiesen, wie der Ortsverein mitteilt. Offen sei noch die Absicht, nach dem pandemiebedingten Ausfall die 75-Jahr-Feier des Ortsvereins eventuell mit einem Familienfest zu begehen. Dies solle jetzt 2022 erfolgen.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden mit einer Urkunde, Ehrennadel und kleinen Präsenten Sieglinde Schulte und Hartmut Maschmeier geehrt. Beide erreichte auch ein Glückwunschschreiben des Bundestagsabgeordneten Achim Post. Hartmut Maschmeier – derzeit noch immer aktives Mitglied im Vorstand – war lange Jahre Vorsitzender des Vereins: von 1976 bis 1982, von 1994 bis 2005 und von 2008 bis 2018. Von 1989 bis 2004 war der Jubilar Ratsherr und von 1994 bis 1999 Ortsvorsteher in Schnathorst.

Zusammenschluss von Ortsvereinen

Sieglinde Schulte gehörte in den 1970er Jahren zu den Gründerinnen der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen in Hüllhorst. Sie war im Arbeitsleben Betriebsratsvorsitzende bei einem Polsterunternehmen in Lübbecke. Solange es gesundheitlich möglich war, nahm sie regen Anteil an der Arbeit im Verein. Seit einigen Jahren lebt die Jubilarin in der Seniorenresidenz Benediktuspark und konnte nicht selbst an ihrer Ehrung teilnehmen. Urkunde und Blumen nahm stellvertretend ihr Ehemann Herbert Schulte für sie in Empfang.

Zur Aufstellung der Landtagskandidaten der SPD für die Landtagswahl im Mai 2022 wurden Angelika Holzmeyer und Hartmut Maschmeier als Delegierte benannt.

Bei einer sich anschließenden umfassenden Diskussion hinsichtlich der Parteiorganisation der SPD in Gesamt-Hüllhorst wurde auch der Zusammenschluss von Ortsvereinen erörtert. Nach Ansicht aller Anwesenden kristallisierte sich zum Schluss der Wunsch nach einem Ortsverein in Hüllhorst mit örtlichen Standortgruppen heraus. Gemeindeverbandsvorsitzender Steffen Meinert nahm diese Lösung für die weiteren Beratungen in den Gemeindeverbandsvorstand mit.

Kritik an Bürgermeister, CDU und Grünen

Frank Picker erläuterte die Arbeit der Ratsfraktion. Die Lösung brennender Probleme wie Neubau der Feuerwehrgerätehäuser und Neuordnung des Grundschulwesens kämen nur wenig beziehungsweise überhaupt nicht voran. Die Wahlversprechen des neuen Bürgermeisters und der neuen Mehrheit von CDU und Grünen seien insoweit nicht eingelöst. Bei der Frage um die Weiternutzung des Lehrschwimmbeckens Schnathorst schlug der Ortsverein einen Antrag der Fraktion auf entsprechende Aufrüstung der Technik mit dem Ziel der Wiedereröffnung vor.

Reinhard Wandtke und Christian Wunsch berichteten aus dem Kreistag zu den Themen Mühlenkreiskliniken, Haushalt, differenzierte Kreisumlage, Kampa-Halle und Schülerticket.