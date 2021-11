Diskussionen beleben

„Pflege macht arm“, konstatierte Thorsten Klute ganz krass in der Kreiskonferenz der SPD-Arbeitsgemeinschaft AG 60+ in Gütersloh-Spexard. Ein Gegensteuern sei nicht zuletzt auch im Blick auf die pflegenden Angehörigen eine dringliche Aufgabe von Familienpolitik.

Der SPD-Kreisvorsitzende und Vorstand der Arbeiterwohlfahrt OWL bedauerte es zutiefst, dass für Senioren relevante und dringliche Themen in den Wahlprogrammen zum Bundestag so gut wie keine Rolle gespielt hätten. Hier seien jetzt Berlin und selbstverständlich auch Düsseldorf gefordert, erklärte der jüngst gekürte SPD-Landtagskandidat für den Nordkreis und Teile Bielefelds. In Sachen Pflege schwebt Klute die Bildung eines übergreifenden Arbeitskreises mit Vertretern von maßgeblichen Kräften aus Organisationen, Verbänden, Initiativen, Politik und Verwaltung vor. „Dabei zähle ich auch auf euch.“

Der AG 60+ im Kreis Gütersloh gehören immerhin mehr als 650 Mitglieder an. Sie seien „unverzichtbar“. Klute rannte offene Türen ein. Erklärtes Ziel des neuen Vorstands um Michael Höppner und seine Stellvertreter Rita Brechmann (beide aus Schloß Holte-Stukenbrock) sowie Günter Hillebrecht (Steinhagen) ist eine Intensivierung der schon begonnenen politischen Diskussionen gerade zu den Themen Alten- wie Krankenpflege und Rente, aber auch Wohnen und Mobilität im Alter.

Der Vorstand will künftig regelmäßig Fachleute zu auch öffentlichen Diskussionen zu ausgewählten Themen einladen, künftige Ausflüge und Exkursionen – wie etwa ein Besuch der Dokumentationsstätte Stalag 326 in Stukenbrock – sollen möglichst durch politische Inhalte geprägt sein. Durch die neue Besetzung des nun neunköpfigen, erweiterten Vorstands sind jetzt auch Verl und Werther vertreten, aber längst nicht alle SPD-Ortsvereine im Kreis.

Gesundheitsbedingt stellte sich der langjährige Vorsitzende Alfred Grabe (Rheda-Wiedenbrück) nicht wieder zur Wahl. Er war mehr als 20 Jahre das Gesicht der AG 60+ im Kreis und wurde einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt.