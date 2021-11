DLRG fürchtet um ihre Existenz

Fünf Euro pro Bahn und pro Stunde. Das war am Donnerstagabend der Kompromissvorschlag der Verwaltung in der Entgeltordnung. Dieser sollte für die wassersporttreibenden Vereine vom Rat beschlossen werden. Der Kompromiss fand nicht die Zustimmung und wurde wurde an den Schulausschuss zurückverwiesen.

In der ursprünglichen Entgeltordnung waren die wassersportreibenden Vereine mit zehn Euro pro Bahn und pro Stunde belegt worden. Bürgermeister Daniel Hartmann erklärte in der Sitzung am Donnerstagabend in der Stadthalle dazu: „Wir haben uns mit dem Stadtsportverband und der DLRG-Ortsgruppe auf den Kompromiss und damit auf die Reduzierung um 50 Prozent geeinigt.“ Alle Fraktionen hatten kurzfristig eine Tischvorlage erhalten, in welcher der Kompromiss vorgestellt worden war.