Doch kein sexueller Übergriff

Eine Frau aus dem Kreis Herford setzte am Wochenende einen Notruf ab, da sie Zeugin eines sexuellen Übergriffs wurde. So schreibt es die Herforder Polizei bei Facebook in ihrem Wochenrückblick. Und eigentlich würde sie nicht an der Stelle „über so ein schweres Sexualdelikt berichten, wenn die Geschichte am Ende nicht doch eine skurrile Wendung nehmen würde“, heißt es dort. Glücklicherweise gab es keinen „echten“ Übergriff, sondern eine Verwechslung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar