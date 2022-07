Documenta-Floß „citizenship“ in Vlotho angekommen

Mit drei Tagen Verzögerung hat es die „citizenship“ am Freitag in den Vlothoer Hafen geschafft. Gegen 16 Uhr legen die Künstler an. Sichtlich ausgelaugt liegt Jan van Esch auf dem Floß, Philip Horst ist schon an Land und versucht eine Stromverbindung vom Land zu organisieren. Doch bei einem sind sich beide sicher: „Heute passiert nicht mehr viel, außer Regeneration.“

