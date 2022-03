Doktorspiele im Fantasy-Barock

Viel hilft viel. Davon ist Argan, „Der eingebildete Kranke“, überzeugt: Einläufe und Aderlasse, Entschlackungskuren, Pillen, Pasten, Pulver und Kügelchen – wenn das alles nur nicht so furchtbar teuer wäre. Die 350 Jahre alte, immer noch hochaktuelle Komödie von Molière erlebte ihre Premiere im Bielefelder Stadttheater. Inszenierung und Schauspieler wurden am Samstagabend vom Publikum mit stehenden Ovationen gefeiert.

In einer grotesken Zeremonie wird „Der eingebildete Kranke“ selbst zum Arzt gemacht. Die Komödie von Molière mit (von links) Doreen Nixdorf, Christina Huckle, Leona Grundig, Thomas Wolff, Brit Dehler, Rosalia Warnke, Cornelius Gebert und Michael Schrodt wurde bei der Premiere mit stehenden Ovationen gefeiert.

Hypochonder Argan, eine Paraderolle für Schauspieler Thomas Wolff, ist eine stetig sprudelnde Geldquelle für seinen Leibarzt Purgon und seine Apothekerin Madame Fleurant. Weil er aber auch ein Geizhals ist, tut ihm jeder Sous, den er ausgeben muss, zusätzlich weh. Argan schmiedet einen Plan, um sämtliche Behandlungen auf lau zu bekommen: Tochter Angélique, von Leona Grundig so gespielt, als hinge sie wie eine Marionette an Fäden, soll deshalb den Arztsohn Thomas Diaforus (Simon Heinle, quacksalbernd herumstolpernd und sehr von sich überzeugt) ehelichen. Der Schwiegersohn müsse schließlich nicht zu seiner Tochter passen, so Argan, sondern zu ihm und seinen Bedürfnissen. Angélique aber liebt Cléante (Cornelius Gebert, um der Liebe willen zu allem bereit).