Domchor live erleben

Ermöglicht hat dies eine Initiative der Bad Driburger Naturparkquellen. Der weit über die Grenzen Deutschlands bekannte Domchor reist mit einem eigens für die Veranstaltung konzipierten Konzertprogramm an, bei dem der klassische Chorgesang durch ein Orgelspiel von Simon Brüggeshemke begleitet wird. „Wir freuen uns auf das Gastspiel in Bad Driburg und darauf, auf die Bühne zurückzukehren“, sagt Domkapellmeister Thomas Berning. „Nach der positiven Zusammenarbeit mit dem PueriCantores-Chorfestivals 2019 in Paderborn freuen wir uns, die Paderborner Dommusik für ein Konzert am Muttertag in unserem schönen Bad Driburg gewinnen zu können“, resümiert Thomas Dörpinghaus, Geschäftsführer der Bad Driburger Naturparkquellen und Veranstalter des Konzerts. Tickets können, in Kooperation mit der Bad Driburger Touristik, online gekauft werden: Benefizkonzert Paderborner Domchor, Anmeldung an eventmanager-online.com. Ticketpreis: 14 Euro (pro verkauften Ticket wird ein Teil an die Bad Driburger Speisekammer gespendet).