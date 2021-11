„Im vergangenen Schuljahr haben wir die Kooperation mit der Schule Haus Widey gestartet“, erzählt die Geschäftsführerin des Vereins Nachbarschaftshilfe und Leiterin der Senioreneinrichtung Hederpark, Claudia Flottmeier. Und von diesem Miteinander seien nicht nur die Schüler aus Widey begeistert, ergänzt Sonderpädagogin Barbara Beverungen. Auch die Donnerstag-Kaffeerunde ist sprichwörtlich auf den Geschmack gekommen.

Und das geht so: Wöchentlich backen die Schüler Kuchen für die Besucher des Vereins Nachbarschaftshilfe. Gemeinsam erarbeiten die Jugendlichen dafür Rezepte und bringen auch ihre Ideen mit ein. Ganz nebenbei erlernen sie dabei auch den Umgang mit Geld beim Einkaufen der Zutaten. Auch das Umrechnen von Maßeinheiten und der Erwerb hauswirtschaftlicher Fähigkeiten kommen hinzu. „Unsere Schüler haben häufig psychische Probleme, trauen sich nur wenig zu, und der angemessene soziale Umgang mit Menschen fällt ihnen schwer“, berichtet Barbara Beverungen.

Die Kuchen kommen bei den Senioren und auf deren Kaffeetafel gut an. „Im Hederpark erfahren die Jugendlichen mit ihrer Kuchenaktion Wertschätzung“, weiß Barbara Beverungen. Für den Hederpark dürften sie auch mal etwas Neues ausprobieren, und ein vielleicht schiefer Sahnetupfer störe da nicht.

Freundliches Miteinander hat sich entwickelt

Und so hat sich inzwischen ein freundschaftliches Miteinander entwickelt. So sei etwa auch die Freude der Schüler über Urlaubsgrüße der Bewohner von der Ostsee besonders groß gewesen. Die Jugendlichen bauten Berührungsängste und Unsicherheiten zu Erwachsenen ab und fühlten sich zunehmend mehr als akzeptiertes Mitglied der Gesellschaft.

Beim Verein Nachbarschaftshilfe Salzkotten sehnte man jüngst das Ende der Herbstferien herbei, in dieser Zeit fehlte dort etwas. Denn: Donnerstag ist Kuchentag im Hederpark. Das hat auch die Schüler Justus und Mika beeindruckt: „Dass unser Kuchen ‚so krass‘ vermisst wird, hätten wir nicht gedacht.“

In seinem Projekt Patenschaften bietet der Salzkottener Verein Nachbarschaftshilfe verschiedene Aktionen an. So gibt es Rikschafahrten mit dem Seniorenkreis Holsen oder auch Patenschaften mit Einzelpersonen. Dabei werden Menschen zusammen gebracht, die der Einsamkeit etwas entgegensetzen wollen. Der Nachbarschaftshilfe-Verein, in dem sich Ehrenamtliche engagieren, wurde 2003 gegründet und will einen Beitrag zu einer nachbarschaftlichen Gemeinschaft des Für- und Miteinanders leisten.