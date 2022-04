Donut-Café öffnet an diesem Samstag

Ahmad Ibrahim (22) bietet nicht nur Schmalzgebäck an – weiterer Gastro-Laden für Bünde in Planung

Bünde

Hätten Hengist und Horsa wohl Donuts geschmeckt? „Na klar“, meint zumindest Ahmad Ibrahim. Eine Wand im neuen Laden des 22-Jährigen ziert ein gemaltes Bild, das die beiden legendären Ritter, die auch das Bünder Stadtwappen zieren, mit Schmalzkringeln in der Hand zeigt. Am Samstag, 30. April, öffnet Ibrahim seinen „Hanson-Donuts-Shop“ in der Elsestadt.

Von Daniel Salmon