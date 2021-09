Doppelehrung für Hans-Josef Singhöfer

Wie in vielen Ortschaften mussten auch in Löwen die Schützenfeste 2020 und 2021 pandemiebedingt abgesagt werden. Somit konnten auch die Ehrungen der Jubelmajestäten und die Mitgliedsjubiläen nicht durchgeführt werden.

In einer kleinen Feierstunde sind die Jubelmajestäten der Schützenbruderschaft Löwen geehrt worden (1. Reihe, von links): Hans-Josef und Anette Singhöfer, Marianne Schäfers, Wilma Johlen und Alfons Bade sowie (2. Reihe, von links). 2. Vorsitzender Marcus Poll, Thomas und Daniela Schäfers, Sylvia Ernst und Vorsitzender

In diesen Tagen wurden die ausgefallenen Ehrungen – unter Einhaltung der aktuellen Coronaschutzverordnung – nun im Rahmen einer kleinen Feierstunde nachgeholt. Gegen 11.30 Uhr begrüßte der Vorsitzende Markus Ernst die Anwesenden in der Bürgerhalle. Ein besonderer Gruß und Dank ging an den Musikverein Löwen, welcher für die musikalische Unterhaltung des Nachmittags gewonnen werden konnte.

Markus Ernst teilte den Anwesenden mit, dass die Veranstaltung die erste offizielle Veranstaltung seitens des Schützenvereins seit etwa eineinhalb Jahren sei. Der Vorsitzende wünschte allen einen geselligen Nachmittag. Nach einem gemeinsamen Mittagsimbiss wurden dann die Ehrungen vom Vorsitzenden Markus Ernst, dem 2. Vorsitzenden Marcus Poll und der amtierenden Königin Sylvia Ernst vorgenommen. Anders als sonst, wurde jede Ehrung für sich durchgeführt und die Orden nur überreicht und nicht wie sonst üblich von der amtierenden Königin angesteckt.

Ehrungen

Dieter Hagelüken wurde für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Beim Königsjubiläum gab es zu Beginn gleich eine ganz besondere Ehrung. Hans-Josef Singhöfer wurde sowohl für sein 25-jähriges als auch für sein 50-jähriges Königsjubiläum geehrt. Seine Ehefrau Anette bekam einen Blumenstrauß für ihr 25-jähriges Königsjubiläum überreicht.

Im Jahr 1980 regierte der bereits verstorbene Fritz Janzen. Die Jubelkönigin vor 40 Jahren, Christel Janzen, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Im Jahr 1960 regierten Alfons Bade und Wilma Johlen das Löwener Schützenvolk. Die Jubelmajestäten bekamen ebenfalls einen Orden und einen Blumenstrauß für ihr 60-jähriges Königsjubiläum überreicht.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet (1. Reihe, von links): Karl-Heinz Dümpel, Georg Thöne, Frank Tewes, Vorsitzender Markus Ernst sowie (2. Reihe, von links). 2. Vorsitzender Marcus Poll, Franz Dunschen, Dieter Hagelüken und Sylvia Ernst. Foto: Schützenverein Löwen

Im Anschluss folgten die Ehrungen für das Jahr 2021. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Frank Tewes ausgezeichnet. Udo Tewes, Georg Thöne und Karl-Heinz Dümpel wurden für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Franz Dunschen wurde ein Orden für 60-jährige Treue zum Verein überreicht.

Thomas und Daniela Schäfers wurden für ihr 25-jähriges Königsjubiläum geehrt. Sie bekamen auch einen Orden und einen Blumenstrauß überreicht. Das Jubelpaar vor 40 Jahren, Georg und Marianne Michels, konnten an der Veranstaltung nicht teilnehmen. Im Jahr 1971 regierten der bereits verstorbene Wilhelm Schäfers mit seiner Frau Marianne. Marianne Schäfers bekam ebenfalls einen Blumenstrauß für ihr 50-jähriges Königsjubiläum.

Zum Abschluss durfte der Vorsitzende Markus Ernst noch ein verdientes Vorstandsmitglied ehren. Peter Flore bekam einen Orden für besondere Verdienste in 30 Jahren Vorstandsarbeit überreicht.

Peter Flore wurde 1991 als Fähnrich in den Vorstand berufen. In den Jahren von 1997 bis 2015 war er Hauptmann und 2. Vorsitzender. Seit 2015 ist er Adjudant der Löwener Schützen. Markus Ernst bedankte sich bei Peter Flore für die langjährige Zusammenarbeit mit den Worten: „30 Jahre ehrenamtliche Vorstandsarbeit, da kann man nur den Hut ziehen.“