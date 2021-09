Doppelmord auf Reiterhof:Verdächtiger schweigt

58-Jähriger nach Familientragödie in Untersuchungshaft

Bad Salzuflen

Auf einem kleinen Reiterhof in Bad Salzuflen, zu dem auch ein Hofcafé gehört, ist es am Samstagabend zu einem Familiendrama gekommen. Dabei soll ein Mann (58) seinen schlafenden Bruder (63) erschossen und dann seine Mutter (84) getötet haben. „Es ist eine Tragödie“, sagte ein Polizist, der in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt.

Von Christian Althoff