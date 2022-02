Doppelt sehen und neben den Beinen gehen

Wenn das Glöckchen klingelt, wechseln alle zur nächsten Station. Es hat schon etwas von Speed-Dating, wie sich die Schülerinnen und Schüler des achten Jahrgangs am Aktionstag des Evangelischen Gymnasiums Werther (EGW) zum Thema Alkohol informieren. „Überspitzt könnte man sagen, wir machen das, damit die Menschen gar nicht erst in den Genuss unserer Suchtberatung kommen“, sagt Lars Riemeier vom Caritasverband.

Am Evangelischen Gymnasium Werther absolvieren Achtklässler den ALK-Parcours

Laut Jasmin Kampmann, Präventionsbeauftragte und Lehrerin für Deutsch, Pädagogik und evangelische Religion, gehört der Workshop zum regulären Aufklärungsprogramm am EGW, bei dem unterschiedliche Formen der Abhängigkeit eingehend untersucht werden. In der fünften Klasse geht es beispielsweise um Energydrinks, in der sechsten liegt der Schwerpunkt beim Nikotin. In späteren Jahrgängen folgen Cannabis und andere typische Jugenddrogen.