Doppelte Vorsicht hat sich bewährt

„Rachen oder Nase?“ Wer in der improvisierten Corona-Teststelle im Keller des St. Jacobi-Altenheimes Platz nimmt, kann sich aussuchen, wo der Abstrich für einen Negativ-Nachweis genommen wird. Die meisten von ihnen hätten streng genommen sogar die Wahl, ob sie sich überhaupt testen lassen oder nicht, bevor sie die Pflegeeinrichtung betreten. Dass Gäste wie Mitarbeitende bereit sind, freiwillig diese Vorsichtsmaßnahme zu ergreifen, macht Heimleiter Hergen Bruns sehr dankbar. Frust dagegen entsteht über die Vorgaben, die aus der Politik kommen.

Mancher Kollege beneidet Bruns um die Ausgangslage, mit der das Jacobistift in den zweiten Corona-Winter startet. Sämtliche der knapp 60 Bewohner sind vollständig geimpft, soweit zeitlich nötig auch bereits zum dritten Mal. Die Quote bei den Mitarbeitenden liege bei 92 Prozent, berichtet Bruns weiter. Auf der Liste der regelmäßigen Besucher stehen 290 Namen in der Rubrik „geimpft“.