Doppelter Feiertag

Der Tag begann mit einem Festgottesdienst mit Bildern, persönlichem Zurückschauen, Liedern, einem Kindergartenvortrag und einem Ausblick der Gemeindepastoren. Begegnen, Glauben, Leben. Diese drei Schlagwörter beschreiben die Gemeindevision für die nächsten Jahre. Es geht ihnen darum, dem Nächsten in seinen Nöten zu begegnen, den Glauben an Jesus zu betonen und sich dadurch ganzheitlich in das Leben in ihrem Umfeld zu investieren.

Nachmittags verteilten sich auf dem gesamten Gelände über 600 Besucher. Für die Kleinsten gab es eine Hüpfburg, Kinderschminken und der gesamte Kindergartenfuhrpark konnte genutzt werden. Viele lockte das Kistenstapeln an, dabei wurden immer wieder neue Rekorde gefeiert. Unzählige Arbeitsstunden wurden von dutzenden Freiwilligen in die ausgestellte Fotogalerie gesteckt. Und auch das Quiz für alle Besucher am Nachmittag animierte nicht nur wegen der Gewinne zur Teilnahme.

Abgerundet wurde ein schönes Beisammensein, ein angenehmes Kennenlernen, spannende Aktionen und einladende Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee und Kuchen. So konnte man an diesem Tag Begegnungen erfahren, Glauben entdecken und Leben genießen.