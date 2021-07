Dorffest Brockhagen ist abgesagt

Das haben am Donnerstag die Organisatoren bekannt gegeben. „Leider sehen wir keine Möglichkeit, das Fest in gewohnter Form durchzuführen, die Lage ist noch zu ungewiss“, sagte Stephan Kaiser.

Angedacht war eine Tagesveranstaltung in kleinerem Rahmen. „Auch hier müssen wir aber leider feststellen, dass keine Planungssicherheit zum jetzigen Zeitpunkt besteht. Ende August, wenn die Ferien vorbei sind und die Schule wieder beginnt, kann sich die Lage wieder bereits komplett geändert haben. Wir bedauern dies sehr und hoffen nun auf das Neujahrsfeuerwerk sowie das Dorfgemeinschaftfest 2022“, so Kaiser weiter. Der aktuelle Dorfthron bleit weiterhin in Amt und Würden.