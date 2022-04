Dorfgemeinschaft Oberbauerschaft freut sich auf Feste

In seinem Jahresrückblick berichtete Vorsitzender Günter Obermeier von etwa 30 Terminen, die vom Vorstand im Jahre 2021 abgearbeitet wurden. Dabei erwähnte er die Pflege der öffentlichen Beete, die Patenschaften zum Glasfaserausbau im Ortsteil Horsts Höhe ebenso wie das erfolgreiche Firmengespräch bei Getränke Becker. Auch über die Teilnahme am Kreiswettbewerb „Heimatpreis“ mit dem Beitrag „Dorffunk meets Historie“ und die Teilnahme am neuen Leader-Projekt „Aueland“ wurde berichtet.

Jan Dreisörner, zuständig für Digital- und Öffentlichkeitsarbeit, sagte, dass der Oberbauerschafter „DorfFunk“ kreisweit mit Abstand die meisten Nutzer und Aufrufe habe. Einen großen Beitrag dazu leiste die Chronikgruppe von Dirk Oermann und Christine Honermeyer. Obermeier bedauerte aber auch, dass es coronabedingt wieder kein Beach-Soccer-Turnier, kein Erntefest, kein Oktoberfest und keine Nikolausfeier gegeben habe.

Beiratswahlen

Bei den Beiratswahlen gab es nur eine Änderung: Oliver Gesel vertritt für Dieter Brinkmann die Sportschützen in diesem Gremium. Neuer Kassenprüfer wurde Charly Kindermann. Folgende Vertreter finden sich insgesamt im Beirat: Frank Bönker (Dorfkapelle), Oliver Gesel (Sportschützen), Malte Gerling (Gewerbetreibende), Jürgen Hahn (Heimatverein), Yvonne Kruse (Förderverein der Grundschule), Jürgen Kuhlmann (Sportverein Blau-Weiss), Michael Möller (Freiwillige Feuerwehr), Axel Matthäus (Reiterverein Herzog-Wittekind), Ernst-August Oermann (Gemischter Chor), Annette Ostermeier (Landfrauen/Posaunenchor), Helmut Ostermeier (Landwirtschaftlicher Ortsverein), Claudia Radtke (Familienzentrum), Rudolf Schläger (Automobilclub), Stefan Schläger (Rassegeflügelzuchtverein), August Steinmeier (Sozialverband) und Sabine Walz (Grundschule).

Vorschau

Günter Obermeier blickte natürlich nicht nur zurück, sondern auch nach vorn. Zunächst rief er zur Mithilfe auf. Beim Wettbewerb „Heimatpreis“ brauche es für Projekte, die umgesetzt sind, noch Ideen, die vorgestellt werden sollen. Einsendeschluss ist am 31. Mai.

„Bei ‚Dörfer mit Ideen‘ könnten wir uns eventuell die Verknüpfung der Mitfahrbänke mit einer Mitfahr-App vorstellen“, so Obermeier. Am Sonntag, 22. Mai, sollen die Mitfahrbänke eingeweiht werden. Auch andere Projekte seien im Gespräch (Posaunenchor). Einsendeschluss auch hier: 31. Mai.

Grundschulen

Auch zum brandaktuellen Thema „Zukunft der Grundschullandschaft in der Gemeinde“ nahm der Vorsitzende Stellung. „Wir beobachten die aktuelle politische Beratung und Presseberichterstattung aufmerksam. Danach scheint sich eine 2- oder 3-Standortlösung zu entwickeln, bei der Oberbauerschaft zumindest als 2-zügiger Standort im Gespräch bleibt, weil alle Kriterien für diesen Standort sprechen. Bausubstanz, vorhandene gemeindeeigene Fläche, Sporthalle, Lehrschwimmbecken, Schulhof, Busparkplatz und so weiter. Sollte es jedoch gravierende Änderungen geben, werden wir dementsprechend reagieren.“

Zum Projekt „Oberbauerschaft 2020 – Altengerechte Wohnanlage“ gab es nichts Neues zu berichten. Obermeier: „Wir bleiben am Ball, sind aber zurzeit nicht am Zug.“

Pflanzbeete gebe es an der Ecke Oberbauerschafter Straße/Bünder Straße, Kahle-Wart-Straße und B 239 (gegenüber Stein-Garten-Design). Die Pflege werde von Helga Nordieker, Wilfried Knollmann und Günter Obermeier selbst weiter fortgeführt. Das Beet an der B 239 erhalte eine neue Bepflanzung.

Die Firmengespräche im Herbst seien nach wie vor ein großer Erfolg und würden deshalb beibehalten.

„Auch Mobilität wird uns in diesem Jahr beschäftigen“, sagte Obermeier. „Sowohl das Bürgerbus-Projekt als auch den Senioren-Fahrdienst werden wir begleiten. Beim Senioren-Fahrdienst könnten wir uns eine Kombination mit Carsharing vorstellen.“

Veranstaltungen

Die Dorfgemeinschaft freue sich darauf, dass es in diesem Jahr unter anderem ein Beach-Soccer-Turnier, die Kahle-Wart-Spiele in alter Größe, ein Erntefest mit Festumzug und ein Oktoberfest geben werde. Am 13. November sei wieder die Gedenkfeier am Volkstrauertag. Auch in diesem Jahr werde die Dorfgemeinschaft außerdem die Weihnachtssterne an der Oberbauerschafter und Niedringhausener Straße aufhängen, um dem Dorf ein adventliches Flair zu geben.

Für den 6. Dezember ist die 35. Nikolausfeier am und im Sportlerheim geplant. Das praktizierte Konzept von 2019 soll beibehalten werden. „Die musikalische Begleitung durch Posaunenchor, Dorfkapelle und Schulchor ist professionell. Die Verkaufsstände des Fördervereins der Grundschule sind eine Bereicherung und die ehrenamtliche Einbindung aller Vereine ist vorbildlich. Auch Pfarrerin Kristina Laabs macht ihre Moderatorenrolle wie immer gut“, betonte Obermeier.

Vortrag über Solarstrom

Im öffentlichen Teil der Veranstaltung hielt Prof. Dr. Ing. Konrad Mertens von der Fachhochschule Münster ein vielbeachtetes Referat zum Thema „Solar auf jedes Dach“. Dabei ging Mertens sowohl auf die Geschichte von Photovoltaik als auch auf den Klimawandel ein. Seit rund 150 Jahren habe die CO2-Konzentration im Rahmen der Industrialisierung stetig zugenommen und in den vergangenen Jahren mit sichtbaren Klimaschäden (Ahrhochwasser, Waldbrände, Waldsterben und dergleichen) ihren vorerst letzten Höhepunkt erreicht. Erst seit Anfang der 1990er Jahre könne man mit Photovoltaik-Modulen regenerativen Strom in der Praxis produzieren.

Mit 50-Quadratmeter-Solarmodulen auf dem Dach könne man genügend Strom für einen Ein-Familien-Haushalt produzieren. Dazu sei nicht unbedingt eine Südausrichtung notwendig. Selbst eine Nordausrichtung erziele noch einen erstaunlichen Wirkungsgrad. Die Haltbarkeit der Module gab Mertens mit etwa 30 Jahren an.

Konrad Mertens von der Fachhochschule Münster informierte über Solarstrom. Foto: privat

Als Fazit stellte Mertens fest: Solarstrom ist inzwischen günstiger als Biomasse- und Offshore-Strom. Die Einspeisevergütung (6,5 Cent pro Kilowattstunde) reicht aktuell kaum für einen auskömmlichen Betrieb. Durch hohen Eigenverbrauch ist die Rendite dennoch akzeptabel bis sehr hoch. Speicher rechnen sich zurzeit noch nicht, werden aber immer günstiger. Die Elektromobilität wird den weiteren Solarausbau beschleunigen. Da der Strompreis aber voraussichtlich weiter steigt, ist eine Wirtschaftlichkeit langfristig immer wahrscheinlicher.

In der sich anschließenden Diskussion wurde immer wieder von einem Ausbauboom berichtet, so dass Fachfirmen aktuell kaum in der Lage seien, einen kurzfristigen Ausbau von Photovoltaik-Anlagen umzusetzen. „Trotzdem ist neben Windkraft Solarstrom die einzige Möglichkeit, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, dem Klimawandel entgegenzutreten und langfristig den eigenen Geldbeutel zu schonen“, wie Günter Obermeier abschließend feststellte.