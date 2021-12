Dorfhaus Bentfeld ist fast fertig

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, da gab der Trägerverein Dorfhaus Bentfeld den Startschuss für sein ehrgeiziges Bauprojekt. Inzwischen sind die Arbeiten an dem 270 Quadratmeter großen Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Bentfeld so gut wie abgeschlossen.

In fast genau einem Jahr entstand auf dem Bentfelder Dorfplatz das neue Dorfhaus als Anbau an das bestehende Feuerwehrgerätehaus. Als Treffpunkt für die Bentfelder Vereinswelt ist der große Mehrzweckraum geplant. Zum Dorfplatz hin hat das Dorfhaus eine großzügige Terrasse erhaltenDer 177 Quadratmeter große Mehrzweckraum kann durch eine schallgedämmte Trennwand in zwei Teile unterteilt werden, die dann zeitgleich von verschiedenen Gruppen genutzt werden können.Josef Meinard baut in diesen Tagen noch die Küchenzeile auf. Auch strömender Regen konnte Julian Stratmann und Christian Fraune nicht davon abhalten, die Außenanlagen zu bepflanzen.

Lediglich einige Restarbeiten stehen noch an. Herzstück ist der 177 Quadratmeter große Mehrzweckraum, der in den vergangenen Tagen bereits von den Bentfelder Tanzgarden zur Probe genutzt werden konnte und seine Feuertaufe mit Bravour bestanden hat.

Nachdem in der Bentfelder Dorfgemeinschaft der Gedanke an einen Versammlungsort für die Vereine konkrete Formen angenommen hatte und mit dem Dorfplatz Oskuhle auch ein geeignetes Grundstück im Herzen Bentfelds gefunden war, wurde 2019 ein Trägerverein gegründet. Dieser koordinierte den Bau. Nun ist der Flachdachbau so gut wie abgeschlossen.

Der Mehrzweckraum kann über schallschluckende Trennwände in zwei kleinere Räume unterteilt werden, die dann auch zeitgleich genutzt werden können. Durch den Anbau an das bestehende Feuerwehrgerätehaus, hat der Löschzug Bentfeld neue, großzügige sanitäre Anlagen erhalten. Bis zur Bodenplatte haben die Ehrenamtlichen in Bentfeld fleißig mitgeholfen. Dann haben Fachbetriebe übernommen. Doch das Ehrenamt war immer wieder mit eingebunden, wenn es um verschiedene Arbeiten ging.

Noch werden die letzten Arbeiten ausgeführt: Der Aufbau der Küche ist in vollem Gange und auch die Außenanlagen werden trotz strömendem Regens angelegt. Ein paar Türen müssen noch im Januar eingebaut werden, hier gab es Lieferschwierigkeiten. Außerdem werden im kommenden Jahr die Zuwegung von der Straße „Berghöfen“ aus und zehn geschotterte Parkplätze angelegt. „Dies wird in enger Absprache und Kooperation mit dem Bauhof passieren“, sagt Otto Klabes vom Trägerverein des Dorfhauses. Das Dorfhaus ist von zwei Seiten her über rollstuhlgerechte Rampen erreichbar. Neben dem großen und lichtdurchfluteten Mehrzweckraum, einer Küche mit großer Durchreiche, den neuen Sanitäranlagen und weiteren Nebenräumen bietet das Dorfhaus auch Platz für das Ortsarchiv. Das Dorfhaus ist mit einer elek­tronischen Schließanlage gesichert, so dass auch nachgehalten werden kann, wer die Räumlichkeiten zu welchem Zeitpunkt nutzt. Eine großzügige Terrasse bildet zum Dorfplatz Oskuhle hin den Abschluss des Dorfhauses.

Mit 479.300 Euro sind die Baukosten für das Gebäude in Bentfeld kalkuliert. Dank zahlreicher Stunden in Eigenleistung sowie der vom Trägerverein erstellten Planungsunterlagen konnte der eingeplante Finanzrahmen für den Bau eingehalten werden. „Wir haben so gewirtschaftet, dass wir mit dem zur Verfügung stehenden Geld ausgekommen sind. Das bedeutet auch, jede Ausgabe gut zu bedenken und bei verschiedenen Dingen auch selber Hand anzulegen“, erklärt Otto Klabes. Mit einer Förderung in Höhe von 242.800 Euro aus Leadertöpfen ist das Dorfhaus das größte Einzelprojekt, das die Leaderregion Lippe-Möhnesee unterstützte. Weitere 175.000 Euro kommen von der Stadt Delbrück. 61.500 Euro sowie zahlreiche Stunden in Eigenleistung steuert der Trägerverein bei.

Die für den kommenden Sonntag geplante, feierliche Eröffnung musste coronabedingt zunächst verschoben werden und soll nachgeholt werden, sobald die Pandemielage dies möglich macht.