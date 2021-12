Dorfkino zeigt Dickens im Künsebeck-Format

Der digitale Künsebecker Adventskalender hat sein letztes Türchen geöffnet. Damit ist die lokal umgemünzte Weihnachtsgeschichte auf der Grundlage der Erzählung von Charles Dickens nun komplett – und ist am Montag, 27. Dezember, im Dorfkino in voller Länge zu sehen.

„Eine Weihnachtsgeschichte“ in Halle-Küpnsebeck: Am Montag, 27. Dezember, läuft die mit Ehrenamtlichen gedrehte Dorf-Version – natürlich mit Popcorn

Wie berichtet, hatten Ehrenamtliche aus dem Dorf und des Pfarrbezirks in 24 Teilen die Geschichte um den Geizhals Ebenezer Scrooge und die Geister der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht zum Leben erweckt und mit viel Lokalkolorit untermalt.

Mehr als 30 Künsebeckerinnen und Künsebecker hatten dafür ein ganzes Wochenende vor der Kamera gestanden. Nachdem nun die Geschichte von Charles Dickens in täglichen Häppchen auf YouTube und auf der Dorfseite www.kuenske.de erschienen ist, wird das filmische Werk (Kamera, Ton und Schnitt: Tobias Lange) nun auch als Komplettfilm gezeigt. In Form eines Dorfkinos wird das ganze Werk am heutigen Montag um 17 Uhr im Gemeindehaus Künsebeck, Teutoburger Straße 20, präsentiert. Der Eintritt ist frei, es gilt die 2G-Regel mit aktuellem Nachweis. Für eine stilechte Versorgung mit Popcorn und Co. ist gesorgt.