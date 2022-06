Dorfplatz hat ein neues Gesicht

Die Eröffnung wurde kurzfristig ins Sport- und Kulturzentrum verlegt. „Möge dieser Platz zum zentralen Ort der Begegnung werden. Hier haben Menschen mit viel Fleiß gearbeitet“, so Diakon Reinhard Sandbothe in seiner Ansprache. Auch der Vorsitzende des Heimatvereins, Johannes Wiesing, dankte den vielen Helfern, die den Dorfplatz umgestaltet und die das Dorffest vorbereitet haben.

Nach seinen Worten entstand 2012 die Idee, dem Dorfplatz ein neues Gesicht zu geben. Aus dem reinen Parkplatz sollte ein Ort des Treffens und des Wohlfühlens werden. 2013 wurde daher die Dorfwerkstatt gegründet, und 2016 nahmen die Planungen dann Fahrt auf. „Auch technisch war das Vorhaben nicht einfach, musste doch ein Höhenunterschied von zwei Metern barrierefrei gestaltet werden“, so Johannes Wiesing. Als vorbildliche Gemeinschaftsleistung und Bereicherung für die Menschen in Ostenland bezeichnete Bürgermeister Werner Peitz die Anlage und sieht im Gemeinschaftssinn der Dorfgemeinschaft einen leistungsstarken Motor, der zur Lebensfreude beiträgt. „Hut ab, das habt ihr toll gemacht“, lobte Peitz.

Den Zeitplan zeichnete Markus Sandbothe von der Dorfwerkstatt nach. Bis April 2017 war die erste Entwurfsplanung fertiggestellt und immer wieder in verschiedenen Punkten geändert worden. 2019 konnte auf der Grundlage der Planungen ein Förderantrag gestellt werden, so dass nach der Bewilligung die Gewerke ausgeschrieben werden konnten. Im März 2021 begann schließlich der Umbau. Die Gesamtkosten in Höhe von 441.000 Euro konnten auch durch große Eigenleistung der Dorfgemeinschaft eingehalten werden. Mit 250.000 Euro förderte das Land NRW den neuen Dorfplatz, die Stadt steuerte weitere 150.000 Euro bei, 41.000 Euro wurden in Eigenleistung erbracht.

Landschaftsarchitektin Doris Fecke hatte einige Zahlen parat: Es wurden 2000 Quadratmeter Fläche angepackt, von denen 1450 Quadratmeter öffentlich gefördert wurden. 10.000 Pflastersteine und 300 Meter Blockstufen wurden verlegt sowie 2000 Sträucher und Bäume gepflanzt. Außerdem gab es nächtliche Beleuchtungsproben. „Dieser tolle, neue Dorfplatz passt perfekt zu einem tollen Dorf, da weint sogar der Himmel“, brachte es der stellvertretende Landrat Hans-Bernd Janzen auf den Punkt. „Der Dorfplatz ist die Visitenkarte einer Gemeinschaft. Man kann Sie nur beglückwünschen, dass Sie diese Visitenkarte so gestaltet haben“, betonte der stellvertretende Landrat. Es schloss sich ein von vielen Ostenländer Vereinen getragenes Dorffest an.