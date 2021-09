Dorfplatz in Sende mit Boulebahn

Schloß Holte-Stukenbrock

Das Dorfbüro ist fast fertig, jetzt hat der Wirtschafts-, Stadtentwicklung- und Quartiersentwicklungsausschuss auch die Gestaltung des Dorfplatzes Sende auf den Weg gebracht. An den Kosten in Höhe von 131.350 Euro beteiligt sich das Land NRW mit Mitteln der Dorferneuerung in Höhe von 65 Prozent. Das bedeutet einen Zuschuss in Höhe von 85.377 Euro.

Von Monika Schönfeld