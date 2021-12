Dorfplatz wird per App jetzt digital

Delbrück

Im Zuge der Neugestaltung des Internetauftritts des Heimatvereins Anreppen haben die Verantwortlichen vor zwei Jahren erste Überlegungen angestellt, das Dorfgeschehen näher an die Menschen im Römerdorf heranzubringen. „Im Gegensatz zu einer Internetseite, gibt eine App eine Rückmeldung an die Nutzer ab und bietet eher dynamische Möglichkeiten“, so der Vorsitzende des Heimatvereins Anreppen, An­dreas Steffens bei der Vorstellung der digitalen Dorfapp „Crossiety“ in der Dorfhalle.

Von Axel Langer