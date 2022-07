Dorfrocker kommen nach Etteln

Oktoberfest am 23. September – Kartenvorverkauf gestartet

Borchen-Etteln

Der Borchener Ortsteil Etteln ist dafür bekannt, die Digitalisierung des Altenaudorfes nach vorne zu treiben. Aber auch die persönlichen Begegnungen sollen nicht zu kurz kommen. Deswegen dürfen sich alle Ettelner auf den nächsten Offline-Veranstaltungshöhepunkt in ihrem Dorf freuen: Am 23. September steigt das Oktoberfest in der Gemeindehalle – und mit dabei ist eine Band, die das Dorfleben wie wohl keine zweite verkörpert: Den Veranstaltern um das Tambour-Corps Etteln ist es gelungen, die „Dorfrocker“ zu verpflichten, die es verstehen, tausende Zuschauer zum Ausrasten zu bringen.