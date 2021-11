Dorfsheriff hängt Colt an den Nagel

Nach 44 Jahren und 57 Tagen ist Ende des Monats Schluss. Im Alter von dann 62 Jahren wird Dorfsheriff Claus-Bernd Mikus quasi den Colt an den Nagel hängen.

Bezirkspolizist Claus-Bernd Mikus aus Schloß Holte-Stukenbrock geht Ende November im Alter von 62 Jahren in den Ruhestand

In ein Loch wird der Stukenbrocker nicht fallen. Er wird weiter das Deeskalationstraining und die Schulwegsicherung betreuen. Im Keller seines Hauses richtet er eine Werkstatt ein, spielt dort den „Holzwurm“, und freut sich daran, dass seine Familie in fünfter Generation in einem Mehrgenerationenhaus lebt. Hier wohnt er mit seiner Frau Silke, Sohn Yannic mit Frau und Kind.