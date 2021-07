„Dorfsheriff“ ist jetzt näher dran

Seit Anfang des Monats ist Polizeihauptkommissar Walter Scholz in neuen Räumlichkeiten zu erreichen. Der Bezirksdienstbeamte für die Stadt Bad Wünnenberg ist von seinem ehemaligen Standort in Haaren in den Ortskern Bad Wünnenbergs umgezogen und nun „näher dran“.

Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das konkret: Ab sofort ist der Polizeihauptkommissar in der Burgstraße 25 a zu erreichen, gut erkennbar am gelben Anstrich des Hauses. Auch die telefonische Erreichbarkeit ändert sich: Der Bezirksdienst ist dann unter der Rufnummer 02953/ 9839986 und der Faxnummer 02953/9839981 zu erreichen. Ist schnelle Hilfe gefordert, ist die 110 die richtige Nummer.

Der Polizeihauptkommissar freut sich darüber, in den neuen, modernen Büroräumen noch näher an den Menschen in Bad Wünnenberg zu sein und damit ein wichtiges Bindeglied zwischen Polizei und Kommune darzustellen. Der engagierte

„Dorfsheriff“ ist regelmäßig in den Ortsteilen Bad Wünnenberg, Bleiwäsche, Elisenhof, Fürstenberg, Haaren, Helmern und Leiberg unterwegs. Walter Scholz bittet daher bei Wünschen, Anliegen, Sorgen oder einfach bei Gesprächsbedarf um telefonische Terminabsprache oder Absprache per Email (Bezirksdienst.Bad-Wuennenberg@polizei.nrw.de). Natürlich hat er auch ohne Termin ein Ohr für die Menschen in Bad Wünnenberg. Ob er im Büro ist, ist leicht an seinem Streifenwagen zu erkenn, der direkt davor parkt.