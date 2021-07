Dorfverein bleibt im Bauplatz-Streit neutral

Wie wird sich die Gemeinde Stemwede entscheiden? Der erste Vorschlag der Verwaltung für ein neues Baugebiet in Wehdem war die Fläche C, direkt nördlich an der Stemwederberg-Straße gelegen. Die „Interessengemeinschaft der Anwohner Stemwederberg-Straße und Dillenhöhe West“ fordert hingegen, die blauen Flächen A und B in den Blick zu nehmen. Der Verein Leben in Wehdem verhält sich neutral, hofft aber auf eine möglichst baldige öffentliche Bürgerversammlung zu diesem heiklen Thema

Foto: Gemeinde Stemwede