Douglasie wird die neue Fichte

Nieheim

Trockenheit, Stürme, Borkenkäferbefall – für die heimischen Wälder waren die vergangenen Jahre mehr als ein Stresstest. Auch der Nieheimer Stadtwald ist nicht gut durch diese herausfordernde Zeit gekommen. Sein Gesicht wird sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten entscheidend verändern. Eine Konsequenz aus dem sich ankündigenden Klimawandel: Der Anteil Fichten wird künftig nur noch ein Minimum betragen, der Anteil an Laubbäumen deutlich zunehmen. Um aber schnell (gerechnet in Wald-Dimensionen) wieder Bauholz produzieren zu können, wird die Fichte mit hoher Wahrscheinlichkeit in großen Anteilen durch die ebenfalls schnell wachsende, aber deutlich widerstandsfähigere Douglasie ersetzt.

Von Ralf Brakemeier