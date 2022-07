Dr. Felicitas Demann leitet seit Freitag das Naturkundemuseum in Schloß Neuhaus

Paderborn-Schloss Neuhaus

Das Naturkundemuseum in Schloß Neuhaus hat eine neue Leiterin. Sie heißt Dr. Felicitas Demann, kommt aus Osnabrück und hat in Oldenburg Umweltwissenschaften studiert. Am Freitag war ihr erster Arbeitstag. „Der Hauptgrund dafür, dass ich mich beworben habe, ist das Projekt der Neustrukturierung des Museums – das ist eine großartige Chance, die man nicht oft bekommt“, sagte Felicitas Demann dieser Zeitung.

Von Dietmar Kemper