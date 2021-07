Drähte über Weg im Kurwald gespannt

Unbekannte haben im Kurwald in Bad Lippspringe an mehreren Stellen grüne Drähte über Wege gespannt. Aufmerksame Wanderer entfernten diese und bannten somit die Gefahr.

Wanderer entfernen in Bad Lippspringe an drei Stellen die Stolperfallen

Unbekannte haben im Kurwald in Bad Lippspringe grüne Drähte über Wege gespannt. Bürger, die dies am Donnerstag an drei Stellen entdeckten, entfernten die Drähte sofort und damit zunächst die Gefahr. Außerdem informierten sie telefonisch die Stadtverwaltung. Dennis Weber vom Ordnungsamt sagte: „Wir nehmen das sehr ernst. Es gab zuletzt auch einige Vorfälle von Vandalismus, etwa bei einem Hochsitz. Die Polizei ist bereits über die Geschehnisse informiert.“