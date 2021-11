Drahtesel zum Schnäppchenpreis

Rund 20 Schnäppchenjäger schlendern über den Bauhof und gucken sich schon mal die besten Stücke aus. Um Punkt 10 Uhr ruft Klaus Lüke – an diesem Tag der städtische Auktionator – die ersten Fahrräder auf. Manche mit Altersspuren, andere sind noch recht gut in Schuss. Für nur einen Euro wechseln sogleich die ersten Drahtesel den Besitzer, etliche gehen an den gleichen Käufer. Luca Köhnke hat ein weißes 24-Gang-Rad für seine Freundin ersteigert. Wenig später erhält der Kfz-Mechatroniker den Zuschlag für ein „schönes, grünes Pollhans-Fahrrad“, wie es von Klaus Lüke bezeichnet wird. Das Holland-Rad will der 29-Jährige seiner Schwester schenken.

