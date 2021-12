Dramatik der Kreuzigung nachempfunden

„Wie siehst du aus, wenn du traurig bist?“ Die Jugendlichen, die nächstes Jahr in der Friedenskirche von Pfarrer Reinhard E. Bogdan konfirmiert werden, haben sich während zweier Freizeiten intensiv mit dem Thema der Kreuzigung Jesu beschäftigt. Nicht unbedingt ein fröhliches Thema vor dem anstehenden Weihnachtsfest, das die Geburt Jesu feiert – aber eben das neunte und letzte Fenster aus der Lebensgeschichte Jesus Christus, das in der Friedenskirche das zurzeit noch durchsichtige Fenster ersetzen wird.

In der ersten Herbstferienwoche haben die 19 Jugendlichen mit Unterstützung von sieben Erwachsenen bei der Freizeit auf Borkum den Entwurf für das letzte Fenster in der Friedenskirche, das Karfreitagsfenster, fertiggestellt. „Wir haben erst jeder einzeln Entwürfe gemacht und sie dann in Kleingruppen zusammengeführt“, berichtet Ronja Schmidt. „Unser Bild zeigt auch die beiden anderen, die mit Jesus gekreuzigt worden sind. Und die drei Frauen im Hintergrund und den Tempel, in dem der Vorhand zerrissen ist, als Jesus starb“, berichtet Lea Bohnhardt. Adrian Egel berichtet, dass die Konfirmanden die vier Bibelstellen analysiert haben und die wichtigsten Elemente notiert haben. „Wir waren nicht immer einer Meinung, haben viel diskutiert und uns abgestimmt.“