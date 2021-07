„Dramatische Abwanderung im Kreis“

Herford

Genau in dem Moment, als Inhaber Rahim Tamim im Eiscafe Piccoli über die angespannte Personalsituation in der Gastrobranche erzählen will, kommt eine junge Frau herein und fragt nach einem Job. Ein Lichtblick, denn nach der Wiedereröffnung ist der Bedarf groß.

Von Lars Krückemeyer