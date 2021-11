Dramatische Szenen am Quellteich der Lippe

Bad Lippspringe

Es geschah in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938. In Deutschland brannten die Synagogen, jüdische Mitbürger wurden bedroht, gefoltert oder sogar in Konzentrationslager verschleppt. An die Ereignisse in Bad Lippspringe vor 83 Jahren haben sich am Dienstagabend etwa 60 Bürgerinnen und Bürger erinnert. Bürgermeister Ulrich Lange legte im Namen der Stadt am jüdischen Gedenkstein in der Kurparkstraße einen Kranz nieder.

Von Klaus Karenfeld