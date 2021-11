Drechsler zeigen ihre Kunst

Hiddenhausen

Ins Holzhandwerksmuseum in Hiddenhausen ist der Advent eingezogen. Mehr als eine Woche haben Fördervereinsvorsitzender Günter Wörmann und seine Leute daran gearbeitet. Und ab diesem Sonntag werden die Besucher an allen Adventssonntagen ihre Freude am „Advent im Holzhandwerksmuseum“ haben.

Von Karin Koteras-Pietsch