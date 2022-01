Dreh für Imagefilm oder Rettungsaktion?

Espelkamper Feuerwehr fährt am Rathaus den Teleskopmasten aus

Espelkamp

Da blieb so mancher Passant stehen, als am Montagnachmittag der Teleskopmast der Feuerwehr vor dem Rathaus stoppte, die Drehleiter ausfuhr und ein Feuerwehrmann in Richtung Dach hochgefahren wurde. Es war aber gar kein Feuer zu sehen. Vielleicht hatte sich dort oben ja ein Kätzchen verirrt?