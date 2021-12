Drei Anwohnern ist es zu laut

Die Wirte in Bad Lippspringe können sich freuen: Auch im kommenden Sommer dürfen sie voraussichtlich ihre Außengastronomie an Wochenenden bis 24 Uhr öffnen. Der vom Haupt- und Finanzausschuss am Montag einstimmig getroffene Beschluss muss noch vom Stadtrat bestätigt werden.

Die rechtlichen Vorgaben für die Entscheidung sind in Paragraf 9 des Landesimmissionsschutzgesetzes geregelt, wie Amtsleiter David Tyler im Ausschuss deutlich machte. Demzufolge sind zwischen 22 Uhr nachts und 6 Uhr morgens sämtliche Aktivitäten untersagt, die die Nachtruhe der Bevölkerung stören könnten. Dieses Verbot gilt aber ausdrücklich nicht für die Außengastronomie, die bis maximal 24 Uhr öffnen darf.

Im Juni dieses Jahres hatte die Badestädter CDU einen Antrag eingebracht, die Öffnungszeiten der Außengastronomie an den Wochenenden um eine Stunde bis 24 Uhr zu verlängern. Die Politik wollte damit ein Zeichen der Solidarität setzen für die von der Corona-Pandemie stark betroffenen Gastronomen.

Allerdings: Diese Regelung sollte sich nur auf die Sommermonate beschränken. Die ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt wurde daraufhin entsprechend geändert.

„Fünf Gastronomen haben von dieser Möglichkeit tatsächlich Gebrauch gemacht. Und die uns von dort vorliegenden Rückmeldungen fallen allesamt positiv aus“, wie Tyler betonte.

Das sehen nicht alle Bad Lippspringer so. Drei Bürger haben sich in den vergangenen Monaten bei der Stadt über wiederholte nächtliche Lärmbelästigungen beschwert. „Die Frage ist nicht, ob die Außengastronomie bis 23 oder 24 Uhr geöffnet bleiben darf. Vielmehr ist entscheidend, in welcher Lautstärke das geschieht“, heißt es in einem Brief der Betroffenen.

Die Beschwerdeführer versuchen das auch an einem Beispiel zu verdeutlichen: „Nach unserer Erfahrung hat unser benachbarter Kneipenwirt zwar seine Gäste pünktlich zur Sperrstunde in den Innenraum gebeten, aber mit dem Zusammenstellen der Tische und Stühle nochmals mindestens 30 Minuten gebraucht, bevor erst einmal Ruhe herrschte. Dann aber kamen die Gäste alle 20 Minuten nach draußen, um zu rauchen – begleitet von vielen lauten Gesprächen.“

Tyler zufolge wird die Einhaltung der nächtlichen Ruhe durch das Ordnungsamt regelmäßig kontrolliert. Und auch aktuellen Beschwerden gehe man selbstverständlich zügig nach. Tyler machte aber auch deutlich: „Die Pflicht, zur vorgeschriebenen Zeit für Ruhe zu sorgen, liegt eindeutig bei den Gastronomen. Wir werden das in weiteren Gesprächen auch noch einmal deutlich machen.“

Dr. Erik Ernst (FWG) ging die Kritiker im Ausschuss scharf an: „Ich habe kein Problem damit, dass die Außengastronomie auch im kommenden Sommer wieder bis 24 Uhr öffnen darf. Wenn es 50 Beschwerden gegen diese Regelung gegeben hätte, würde ich das vielleicht anders beurteilen. Aber lediglich drei Querulanten finden sich schnell in einem halben Jahr.“

Am Ende wurde vom Ausschuss ein Vorschlag von Katharina Lücke (Die Linke) einstimmig angenommen, die Öffnungszeiten der Außengastronomie in den Sommermonaten bis 24 Uhr auszuweiten.

Die Regelung würde vom Parkfestival im Mai an bis zur Herbstkirmes im Oktober durchgehend gelten, und zwar jeweils freitags und samstags. Die Ordnungsbehördliche Verordnung soll dementsprechend geändert werden – vorausgesetzt der Stadtrat stimmt dem in seiner Sitzung am kommenden Montagabend (18 Uhr, Kongresshaus) zu.