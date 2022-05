Drei Attacken auf Infotafel

Bielefeld

Der Ärger sitzt tief bei den Verantwortlichen des Heimatvereins Jöllenbeck. Nachdem schon Ende des vergangenen Jahres die wertvolle Infotafel, die der Verein am Tie im Jöllenbecker Ortszentrum aufgestellt hat, beschädigt wurde, haben bislang unbekannte Täter erneut zugeschlagen. In der Zeit von der Nacht auf Samstag bis Montagnachmittag haben sie die Tafel bei drei Attacken so demoliert, dass in dem hochfesten Sicherheitsglas nun ein großes Loch klafft.

Von Hendrik Uffmann