Auffahrunfall löst Vollsperrung auf B65 in Lübbecke aus

Ein Unfall unter Beteiligung von zwei SUVs und einem Elektroauto hat am Dienstag für eine Vollsperrung der B 65 in Nettelstedt gesorgt. Ein Fahrer wurde leicht verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden.

Den ersten Erkenntnissen nach hatte ein 59-jähriger Audi Q3-Fahrer aus Lübbecke um 16.35 Uhr vor zwei weiteren Autos die Bundesstraße in Richtung Minden befahren, als er nach links in die Driffenstraße abbiegen wollte und anhielt – wie auch der ihm nachfolgende Fahrer (61) eines E-Autos der Marke BMW aus Minden. Ein nachfolgender Fahrer (48) aus Bad Oeynhausen erkannte dies scheinbar zu spät und fuhr mit seinem Audi Q5 in das Heck des BMW, sodass der mit dem anderen Audi kollidierte.

Während der 61-Jährige offenbar leicht verletzt ins Krankenhaus Lübbecke gebracht wurde, blieben die beiden anderen Autofahrer unversehrt. Die Feuerwehr unterbrach die Stromzufuhr am Elektroauto. Zwei der drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme wurde die B 65 voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 40.000 Euro.