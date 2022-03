Drei Bullis in drei Tagen

„Die Unterstützung ist phänomenal. Wir haben Dienstagabend spontan einen Aufruf zum Sammeln von Hygieneartikeln und Lebensmitteln gestartet und können nun drei Bullis füllen“, sagt Sebastian Plath von der Evangelischen Gemeinde, während er am Freitagabend mit einigen freiwilligen Helfern etwa 80 vollgepackte Umzugskartons in die Transporter lädt.

Ein Spenden-Ergebnis, das sich sehen lassen kann und verdeutlicht, wie groß die Hilfsbereitschaft der Menschen in Halle ist. „Ich danke allen Leuten, die Sachen vorbeigebracht haben – ganz toll. Wir wollen mit der Aktion zeigen, dass wir nicht nur in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine sind, sondern auch mit anpacken. Sie brauchen jetzt unsere Unterstützung“, sagt Sebastian Plath.