Drei Corona-Patienten verstorben

Minden/Lübbecke

Die Corona-Fallzahlen im Kreis steigen weiter. Das Gesundheitsamt hat am Freitag 2161 positive Corona-Fälle gemeldet, das sind 17 mehr als am Vortag. Zudem sind drei verstorben: ein 85-jähriger aus Minden, ein 65-jähriger aus Espelkamp und ein 85-jähriger aus Lübbecke. Die Inzidenz lag am Freitag bei 245,6 (+14,2).