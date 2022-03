Drei Demos in der Bielefelder Innenstadt

Die Bielefelder müssen sich kommenden Freitag erneut auf erhebliche Behinderungen in der Innenstadt einstellen. Bei der Polizei sind für den Abend drei Demonstrationen (zwei Versammlungen mit Aufzügen im Innenstadtbereich und eine Standkundgebung) angemeldet worden.

Behinderungen am Freitagabend – Fußballfans sollen City umfahren

Erneut wollen am Freitag Gegner der Coronamaßnahmen durch Bielefeld ziehen.

Die Polizei geht von einem friedlichen Verlauf der Demonstrationen aus. „Die Einsatzkräfte werden erneut durch Hundertschaftskräfte anderer NRW-Polizeibehörden unterstützt, um ein Aufeinandertreffen gegnerischer Gruppen und Auseinandersetzungen zu verhindern“, teilt Polizeisprecher Stefan Bökenkamp mit.

MEHR ZUM THEMA Rund 700 Demonstranten ziehen durch die Stadt - die Gegendemo fällt aus Erneuter Protest gegen Corona-Maßnahmen

Durch Gegner der Corona-Maßnahmen wurde eine Versammlung mit Aufzug unter dem Motto „OWL steht auf! Für eine freie Impfentscheidung“ in der Zeit zwischen 18 und 21.30 Uhr angezeigt. Eine in der Zeit von 17.30 Uhr bis 21 Uhr ursprünglich als Gegen-Kundgebung angezeigte Versammlung auf dem Rathausplatz steht nun aufgrund der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine unter dem Motto „Mahnwache – Solidarität mit der Ukraine“. Zwischen 17.30 und 21 Uhr wurde zudem eine weitere Versammlung mit Aufzug unter dem Motto „Niederlage für alle – Gegen Kriegstreiberei und jeden Imperialismus“ angezeigt.

„Bei der Feststellung von Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung unterstützt die Polizei die zuständige Ordnungsbehörde, im Rahmen der Amtshilfe und der Verhältnismäßigkeit bei der Verfolgung dieser Ordnungswidrigkeiten“, kündigt Bökenkamp an.

Beeinträchtigungen durch die drei Versammlungen sind für Anwohner und den Anliegerverkehr in der Zeit zwischen 17 und 22 Uhr durch erforderliche Sperrstellen der Polizei sowie auch zeitlich begrenzte verkehrsregelnde Maßnahmen nicht zu vermeiden.

Außerdem findet an diesem Abend um 20.30 Uhr auch das Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem DSC Arminia Bielefeld und dem FC Augsburg statt. Die Zeiträume der Versammlungen und der Anreisephase der Fußballfans überschneiden sich zum Teil. Hierdurch ist mit weiteren zusätzlichen Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen. Anreisende Fußballfans sollten den Innenstadtbereich auf ihrer Anfahrt zum Stadion möglichst meiden.