Drei Fraktionen fordern Photovoltaik-Anlage

Die Fraktionen von SPD, WGB und Grünen beantragen in der kommenden Ratssitzung am 3. November die Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage auf dem städtischen Bauhof. Das geht aus einer Sitzungsvorlage hervor.

„Dieser Antrag ist bereits in der Ratssitzung am 12. Mai gestellt und bei Stimmengleichheit abgelehnt worden. Es wurde jedoch mit den anderen Fraktionen im Rat vereinbart, diesen Antrag zur Wiedervorlage in den nächsten Haushalt einzubringen“, schreiben die drei Fraktionen und begründen ihren Antrag so: „Unsere Zukunft ist nicht der weitere Verbrauch von CO2, sondern die starke Eindämmung dessen – und neue Wege zu gehen, wie dies die meisten Kommunen und Kreise in die Wege leiten: kein öffentliches Gebäude mehr ohne Photovoltaik. Die Energie der Sonne erhalten wir kostenfrei, es fallen keine Kosten für fossile Energie an. Eine PV-Anlage mit Speicher ist die logische Weiterverfolgung der zuletzt angeschafften Elektro-Fahrzeuge und -Geräte, die mit dem durch die PV-Anlage erzeugten Strom betrieben werden können.“

Die Zeit, die eine Photovoltaikanlage betrieben werden muss, bis sie die für ihre Herstellung aufgewendete Energie produziert hat, hänge vom Zelltyp, dem Effizienzgrad und dem Standort der Anlage ab und liege mehreren Studien zufolge etwa zwischen 15 und 50 Monaten. Prägnanter bei der Betrachtung der Ökobilanz sei jedoch der Erntefaktor, also die Frage, wie oft man die in die Anlage hineingesteckte Energie herausbekommt: In Deutschland erzeuge laut der Fraktionen eine Photovoltaikanlage etwa das 5,5- bis 20-fache der für ihre Produktion notwendigen Energie.

„Eine durch den Bund und das Land avisierte Energiewende, welche nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll ist, kann und wird nicht verwirklicht werden, wenn die Kernzelle des politischen Handelns, die Kommunalpolitik, diese nicht umsetzt oder sich dieser verweigert. Eine eventuelle Verweigerungshaltung ist auch den Bürgerinnen und Bürgern nicht zu erklären und stößt bereits heute im höchsten Maß auf Unverständnis“, heißt es weiter.

Durch den teilweisen Eigenverbrauch der produzierten Strommenge sei eine Amortisation der Anlage nach einigen Jahren zu erwarten. Es handele sich daher um eine wirtschaftlich sinnvolle und folglich logische Investition zur Entlastung späterer Betriebsaufwendungen.