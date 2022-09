Drei Frauen führen erfolgreiche Brauerei  

Auch heute noch, mehr als 20 Jahre nach dem Tod des einstigen Brauereimeisters Friedrich Strate, leben die drei Damen an der Spitze des Unternehmens das Motto des Ehemannes und Vaters und führen seine ungebrochene Erfolgsstory fort. So sind und bleiben sie in aller Munde und machen regelmäßig von sich reden.

Mit Stolz können die Brauerei-Ladies sagen, dass sie die Auszeichnung mit dem Ehrenpreis des Landes „Meister.Werk.NRW 2020“ erhalten haben. Die Urkunde des Umweltministeriums NRW zeichnet besondere Produktqualität, Betriebsführung und Verantwortung im Lebensmittelhandwerk aus. Sie sind stolz darauf, dass sich Herzblut und Engagement so auszeichnet.

Die Privat-Brauerei Strate wurde im Jahr 1863 von Adolf Hüppe im Herzen von Detmold im neogotischen Stil gegründet und erbaut. Hinter der denkmalgeschützten Fassade verbirgt sich eine außergewöhnliche, auf dem neusten Stand der Technik betriebene Spezialitäten-Brauerei. Sie wird heute in der fünften Generation geführt. Bis zu diesem Zeitpunkt existierte in Detmold nur das Reihebrauen in einer städtischen Brauerei. Dies besagte, dass jeder, der sich in eine Liste eintrug, irgendwann einmal an der Reihe war zu brauen. Da dies durchaus nur einmal im Jahr sein konnte, waren die Bierqualitäten sehr wechselhaft. Adolf Hüppe war für sein süffiges Bier bekannt, so dass er beschloss, sich damals außerhalb der Stadtmauer selbstständig zu machen.

So entstand auf den Grundstücken seiner Frau Sofie Schöning, deren Eltern eine Getreidehandlung hatten, eine Brauerei im neugotischen Baustil. Frei nach dem lippischen Motto „Wer nichts erheiratet und nichts ererbt, bleibt ein armer Teufel, bis dass er sterbt“, waren hiermit die zwei wichtigsten Grundlagen für den Betrieb einer Brauerei geschaffen. Nämlich die erforderlichen Grundstücke zu besitzen und den Hauptrohstoff für das Bierbrauen zu ernten.

Friedrich und Renate Strate schlugen 1979 einen neuen Kurs für das Unternehmen ein. Die nostalgische Bügelverschlussflasche wurde wieder eingeführt und ein mildes süffiges Bier kreiert, das mit einem Jahrhundertsud auf den Markt kam. Renate Strate und Tochter Simone übernahmen den Verkauf und das Marketing, Tochter Friederike wurde zeitgleich „jüngste Braumeisterin Deutschlands“. Eine bis heute ungebrochene Erfolgsstory begann. Der Jahresausstoß hat sich seitdem verfünfzehnfacht und liegt heute bei 158.000 Hektolitern pro Jahr. Gemäß dem letzten Weltbierreport gehört die Privat-Brauerei Strate zu den 32 größten unabhängigen Brauereien Deutschlands in Familienbesitz.

Nach der überaus interessanten und informativen Brauereibesichtigung gab es für die Reisenden aus Schloß Holte-Stukenbrock die legendären Haxen und jeder konnte die Biersorten probieren, die im Ausschank waren. Nach diesem fröhlichen Nachmittag ging es zufrieden und gut gelaunt zurück nach Schloß Holte-Stukenbrock.